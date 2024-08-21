Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE), Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen arazi kiralama ihalesini kazandı. Şirket, yaklaşık 450 dönümlük araziyi meyve bahçesi olarak kullanmak üzere 30 yıl süreyle kiralayacak.

İhale kapsamında, ELITE toplamda 6 milyon TL ödeme yapacak ve bunun yanı sıra 5 yıllık kira bedeli olarak 1 milyon 255 bin TL'yi peşin ödeyecek. Kiralama süreci tamamlandıktan sonra, şirket arazi üzerinde iyileştirme çalışmaları başlatacak ve meyve fidanlarını dikecek.

Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek bu arazi, ELITE’nin uzun vadeli yatırımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, temettü dağıtımı hazırlıkları içerisinde olup, 6 milyon 480 bin TL’lik temettü ödemesi yapmayı planlıyor.

YOZGAT’TA MEYVE BAHÇESİ KURACAK

ELITE, Sorgun’da kiraladığı 450 dönümlük araziyi meyve ağacı dikimi ve meyve bahçesi olarak kullanacak. Şirket, sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde araziyi teslim almayı planlıyor. Sözleşmeye göre, 6 milyon TL kiralama bedeli ile birlikte 5 yıllık kira bedeli olan 1 milyon 255 bin TL peşin ödenecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, arazinin tamamen ELITE’ye ait olacağı ve arazi tahsisi sonrası hemen iyileştirme ve meyve fidanı dikim çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Şirket, bu adımla birlikte Yozgat’ta önemli bir tarımsal yatırım gerçekleştirmiş olacak.

Bu yatırım, ELITE'nin stratejik büyüme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve şirketin tarım sektöründeki varlığını güçlendirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.