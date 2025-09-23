Ekinci, söz konusu videoların ev ortamında ve nikahlı olduğu dönemde çekildiğini belirterek, bu görüntülerin kişisel bir mesele üzerinden siyasi hesaplaşmaya dönüştürüldüğünü ifade etti.

Ekinci, “2019 Yerel Seçimlerinden sonra çıkarlarına engel olduğumuz bazı kişiler, kendisine yardım vaadiyle bu videolara ulaşmışlardır. Daha sonra WhatsApp gruplarında ve sahte bir Instagram hesabında paylaşarak şahsımı yıpratmaya çalışmışlardır” dedi.

Yaşanan sürecin bir lise öğrencisinin intihar girişimine dahi sebep olduğunu söyleyen Başkan Ekinci, özel hayatın böylesi amaçlarla kullanılmasını “ahlaki olmayan bir saldırı” olarak niteledi. Ekinci, “Cumhuriyet Savcılığına yaptığımız suç duyurusu sonucunda bazı isimlere ulaşıldı. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Sorumluların hak ettikleri cezayı almaları en büyük temennimizdir” diye konuştu.

“Yalnızca Kâğıt Üzerinde”

Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ekinci, bunun yalnızca “kâğıt üzerinde” bir ayrılık olduğunu vurguladı.

Ekinci, “Başka bir partiye geçeceğim yönündeki iddialar doğru değildir. Bağımsız olarak da belediye başkanlığı yapılabileceğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımıza Yoğunlaşacağız”

Görev süresinin kalan bölümünde hizmetlere daha fazla yoğunlaşacaklarını söyleyen Başkan Ekinci, “Altı buçuk yıldır Sorgun’u imar ettik. Önümüzdeki süreçte üç kat, beş kat daha fazla çalışarak planladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

“Her İnsan Hata Yapabilir”

Ekinci açıklamasında ayrıca, toplumun özel hayatın siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini görmesi gerektiğini belirterek, “Her insan hata yapabilir. Benim hatam da gereğinden fazla merhamet etmekten ibarettir. Ancak çocuklarımız bilsin ki, Erkut Başkanları yanlış bir şey yapmamıştır. Tek gayem, daha yaşanabilir bir Sorgun bırakmaktır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.