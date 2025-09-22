22 Haziran 1981’de Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğan Erkut Ekinci, İlk, orta ve lise eğitimini Sorgun'da tamamlamış, 2004 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.
Ekinci, 2005 yılında Sorgun'da Ekinci Mühendislik Firması'nı kurmuş ve 13 yıldır serbest inşaat mühendisi olarak meslek hayatında çalışmaktadır.
Siyasi Hayatı
1995-1999 yılları arasında Sorgun Ülkü Ocakları Lise Teşkilatı'nda, 2000-2004 yılları arasında Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi'nde ve Aksaray Ülkü Ocakları'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2005-2008 yılları arasında Sorgun Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmıştır. 2009 ve 2014 yıllarında MHP Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiştir.
İyi derecede İngilizce bilen Erkut Ekinci evli ve iki çocuk babasıdır.
Partisinden Neden Çıkarıldı?
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.
Durmaz’dan Kamuoyuna Duyuru
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye ilişkin açıklamada bulundu.
Liste Dışı Bırakıldı
Durmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”