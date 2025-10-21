Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile öğrencilerle bir araya geldi.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Furkan Çelebi’nin de katıldığı buluşmada Başkan Ekinci, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin temennilerini paylaştı.

Ekinci, yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin hayata atılmadan önceki son akademik dönemlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Ekinci, “Bu dönemin, sadece bir eğitim süreci değil; aynı zamanda gençlerimizin kendilerini tanıdıkları, hedeflerini şekillendirdikleri ve geleceğe hazırlandıkları özel bir dönem olmasını diliyoruz” dedi.

Gençlerin kendilerini güvende, mutlu ve değerli hissedecekleri bir Sorgun için çalıştıklarını belirten Ekinci, “Bugün Sorgun’un hem yaşam kalitesiyle hem de sunduğu imkanlarla tercih edilen bir şehir haline gelmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Kapımız her zaman gençlerimize açık” ifadelerini kullandı.