Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Çay Mahallesi’nde yürütülmesi planlanan kentsel dönüşüm süreciyle ilgili mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Ekinci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gündeminde olan kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, henüz hiçbir kararın alınmadığını belirtti.

Ekinci, "Bizim için en önemli olan hemşehrilerimizin görüşleri, talepleri ve rızasıdır. Çay Mahallesi’nin geleceğini mahalle sakinlerimizle birlikte şekillendirecek ve halkımız ne diyorsa ona göre yol yürüyeceğiz" dedi.

Ekinci, şeffaf, katılımcı ve samimi bir anlayışla sürecin her adımını halkla paylaşmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Çünkü biz bu şehri halkımızla birlikte geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.