Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Sanayi için planlanan projelerin görüşüldüğü buluşmada, Başkan Ekinci esnaf ile istişarede bulundu.

Sorgun sanayisinde çalışmaların tamamlanarak modern bir kent sanayisi olacağının altını çizen Ekinci, “Sanayimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanmış modern bir kent sanayisi olacak. Sorgun sanayisi doğalgaza kavuşacak, sanayi dükkanları numaralandırılacak, asfaltsız alan kalmayacak, belediyemiz tarafından çıraklar için tabldot yemek hizmeti başlayacak, sanayimize yönetim binası inşa edilecek, sanayi sitesine belediyemize bağlı idari birim oluşturulacak, idareci görevlendirilecek, zabıta ve temizlik hizmetleri bu birim bünyesinde gerçekleşecek, sanayi cami bahçesi restore edilecek, tuvaletler ve müştemilatının bakımları ve temizliği belediyemiz himayesinde yürüyecek. Sözümüz söz bu şehir için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.