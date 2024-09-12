Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye ekipleri tarafından ilçede yürütülen yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ekinci, “Sorgun’un ilerlemesi için her zaman sahadayız ve projelerimizi titizlikle takip ediyoruz. Daha güçlü bir geleceğe doğru birlikte ilerliyoruz” dedi.

İlçenin birçok noktasında eş zamanlı ve sorunsuz çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Ekinci, “Daha güzel bir Sorgun yapmak için canla başla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hemşerilerimize hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlanan programlar dâhilinde yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.