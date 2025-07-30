Erasmus+ Gençlik Katılımı Programı kapsamında İlk Sen Ol Gençlik Hareketi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın son gününde gençler, afetlere ilişkin politika önerileri geliştirerek grup çalışmalarıyla çözüm önerilerini paylaştı.

Çalıştay boyunca katılımcılar, Türkiye'deki afetlere hazırlık, risk azaltma stratejileri ve afet yönetiminde uygulanabilecek yeni yaklaşımlar üzerine yoğunlaştı.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, üç gün süren çalıştayın gençlerin afetlere karşı farkındalıklarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda daha dirençli toplumlar oluşturma yönünde önemli bilgi, beceri ve deneyim kazandırdığını ifade etti.

Uğuz, “proje Yozgat’ta düzenlenecek “Zirve Programı” ile devam edecek” dedi.