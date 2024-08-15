Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen Voleybol Kursu devam ediyor.

SORGED, gençlerin hem eğitimine katkı sağlıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye devam ediyor.

Eğitime verdiği önemle eş değer olarak sporu da önemsediklerinin altını çizen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirme, sağlık yaşam tarzı oluşturma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Gençlerimizin spor yapması için spor kursları düzenlemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.