SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, sporun önemine değinip gençlerin spora olan ilgisini artırmaya çalıştıklarını dile getirerek bir açıklama yaptı. Başkan Uğuz, düzenlenecek olan kurslarla ilgili de konuştu.

“SPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAÇ”

Gençlerin hem eğitimine katkı yaptıklarını hem de spora olan ilgilerini artırmaya yönelik yaz tatilinin de başlamasıyla spor kursları düzenlemeye gayret ettiklerini bildiren Başkan Uğuz, eğitime verdikleri önemle eş değer olarak sporu da önemsediklerinin altını çizdi.

Tüm gençlerin arzu ettikleri sporu yapabilme imkânına kavuşmasını istediklerini söyleyen Başkan Uğuz, “Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkıları vardır. Spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkânına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve sportif faaliyetler düzenlemeye ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KURSLAR ÜCRETSİZ”

Spor kurslarının günlük iki saat olmak üzere haftada bir gün olarak düzenleneceğini aktaran Uğuz, Spor kurslarına 16-27 yaş arası gençlerin katılabileceğini ifade etti.

Spor kursu kontenjanın 20 katılımcı ile sınırlı olduğunu da dile getiren Uğuz, spor kurslarının Sorgun'da gerçekleştirileceğini kaydetti. Uğuz, “Spor kurslarımız ücretsiz ve katılım belgelidir” ifadelerini kullandı.

“BAŞVURUNUZU EN KISA SÜREDE YAPINIZ”

Spor kursların programını da anlatan Uğuz, “Badminton kursu, 31 Mayıs'ta başlayacak. Her çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Voleybol kursu, 5 Haziran'da başlayacak. Her Pazartesi 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bocce kursu, 9 Haziran'da başlayacak. Her Cuma 15.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Her üç kurs içinde başvuru yapabilirsiniz. Her spor branşı için kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi