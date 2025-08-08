Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği Avrupa Dayanışma Programı kapsamında düzenledikleri “Kültürlerin Sesi: Roma Hamamı’nda Bir Gün” etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avusturya, Azerbaycan, Çekya ve İtalya’dan gelen gönüllülerimizle birlikte Sarıkaya Roma Hamamı’nda tarihi ve kültürel açıdan çok değerli bir yolculuk gerçekleştirdiklerini belirten Uğuz, “2 bin yıllık tarihiyle dimdik ayakta duran bu eşsiz yapıyı yerinde inceleme fırsatı bulduk. Yozgat Müze Müdürümüz Cahit Çakır’ın rehberliğinde Roma Hamamı’nın büyüleyici hikayesini dinledik. Bu yapı sadece taşlarıyla değil, o taşlara sinmiş yaşam öyküleriyle de bizlere geçmişi hissettirdi” dedi.

Uğuz, sözlerine şöyle devam etti: “Bu keşif gezisi, tarihimizin yanında kültürlerarası öğrenme, paylaşım ve farkındalık açısından da bizlere ilham verdi. Kültürel miras, yalnızca korunması gereken bir geçmiş değil, aynı zamanda geleceğe bırakacağımız en değerli hediyedir. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Hüseyin Çiftçi ile Müze Müdürümüz Cahit Çakır’a teşekkür ediyorum.”