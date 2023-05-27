Yapılacak olan eğitim ile ilgili genel bir açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Oryantiring eğitiminin 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda düzenleneceğini söyledi.

“KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR”

Eğitim Programı hakkında bilgilendirme yapan Başkan Uğuz, “Oryantiring eğitimi, 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. Cumartesi ve Pazar günleri 11.00-14.00 saatleri arasında Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda düzenlenecektir. Eğitim ücretsiz olup, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım belgesi verilecektir. Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır” diye konuştu.

“ÇOK İYİ GELECEK”

SORGED olarak gençlerin spor yapması için gayret ederek, sportif faaliyetler düzenlemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği olarak, eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkânına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret ederek, sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu sefer gençler arasında pek bilinmeyen ve yaygın olarak yapılmayan bir spor dalı olan Oryantiring sporunu gençlerle bulaştıracağız. Zaman ve harita okuma becerisine dayalı bu oyunu oynarken hem çok büyük keyif alacaksınız hem de kendiniz için inanılmaz faydasını göreceksiniz. Tüm dünyada keyifle oynanan oryantiring ülkemizde de oynanan bir oyundur. Zaman zaman strese gireceğiniz, zaman zaman yorulacağınız ve bazen de kaybolacağınız bu oyun size ve sevdiklerinize çok iyi gelecek. Tüm dünyada da keyifle oynanmaya devam eden oryantiringin faydalarını görünce sizde oynamak için can atacaksınız” şeklinde konuştu.

“DÜŞÜNCE SPORU”

Oryantiring hakkında bilgilendiremede bulunan Uğuz, “Çeşitli arazilerde hazırlanan parkuların pusula ve harita yardımıyla, belirlenen noktalardaki hedeflere ulaşarak oynadıkları bir oyundur. Sonu ing’le bitse dahi İngilizce kelime değil. İsveççeden geliyor. Dünyada 54 ülkede ulusal federasyonu var. Her ülkede aynı adla biliniyor. Türkçeye Oryantiring olarak geçmiştir. Oryantiring; Harita ve pusula kullanarak, özel bir topografya haritasında işaretlenmiş bir dizi kontrol noktasının bulunduğu bir sporun adıdır. Kendi rotanızı yoldan veya araziden kendiniz belirlersiniz. Rotanızı tüm noktaları bulup varış hattına en kısa zamanda ulaşmanızı sağlayacak şekilde planlamalısınız. Her nokta veya kontrol haritada belirtilmiş bir şekildir, yol çatalı, dirsek, su kaynağı vb. Kontrol noktaları turuncu ve beyaz bayraklarla işaretlenmiştir. Oryantiring genelde ‘düşünce sporu’ olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi ise harita okuma ve hızlı karar verebilme gibi meziyetlerin atletik özelliklere ilave edilmesi gerekliliğidir” dedi.

“BECERİNİZİ VE FARKINDALIĞINIZI GELİŞTİRİR”

Oryantiring’i, oryantasyon, navigasyon ile karıştırmamak gerektiğinin altını çizen Uğuz, şu ifadelere yer verdi: “Oryantiring güreş, tenis, kaya tırmanışı gibi bir spor dalı. Oryantasyon, ya da navigasyon ise oryantiring de dâhil olmak üzere yelkencilik, havacılık gibi sporlarda kullanılan birer beceri, bir eylem. Oryantiringde oryante etmek, yönlendirmek demek. Örneğin haritayı oryante etmek demek haritanın kuzeyini pusulaya bakarak manyetik kuzeye çevirmek demek. Navige etmek, kontrol noktaları arasında yolunu bularak ilerlemek anlamında kullanılıyor. Oryantiring sporunun faydalarını sizlere şöyle sıralayabiliriz: Bedensel ve mental zekâ arasında bir denge kurar, karar verme becerinizi ve farkındalığınızı geliştirir, stres yönetiminde gelişirsiniz, kondisyonunuz güçlenir, özgüveniniz daha da artar, dayanıklılığınız artar ve kendinizi daha enerjik hissedersiniz, doğada vakit geçirdiğiniz için D vitamini emiliminiz artar.” Melike Aslı Arslan