Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen bisiklet kursu devam ediyor.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkı sunduğunu söyledi.

Kursla alakalı bir açıklama yapan Başkan Uğuz, “Spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Derneğimiz tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘Sosyal Değişim İçin Spor’ projemiz kapsamında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli eğitimler ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda derneğimiz tarafından gençlere ücretsiz üç branşta spor eğitimleri düzenleniyor” ifadelerini kullandı.