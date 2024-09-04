Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Türkiye, Fransa, İtalya ve Ürdün’den katılan gönüllüler Sorgun Kaymakamlığı Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve SORGED tarafından koordine edilen proje kapsamında Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipleri Programı çerçevesinde, 4. takım gönüllülük faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında gönüllülerin Sorgun'da 40 gün boyunca spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser konularında çeşitli etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

Etkinlikler kapsamında gönüllüler Sorgun Kaymakamlığı Aile Destek Merkezini ziyaret ederek Geri Dönüşüm Atölyesi düzenledi.

Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Türkiye, İtalya, Fransa ve Ürdün ülkelerinden Sorgun'a gelen gönüllüler ile birlikte Sorgun Kaymakamlığı Aile Destek Merkezini ziyaret ettik. Aile Destek Merkezi hakkında kısa bilgi aldıktan sonra buradaki kursiyer kadınlarla ve gönüllülerimiz ile birlikte sıfır atığın önemini anlamak ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla Geri Dönüşüm Atölyesi düzenledik. Geri Dönüşüm Atölyesi'nde gönüllüler salça kutusu, çay kutusu, cam kavanoz gibi materyallerle kalemlik, saksı, takı kutusu ve hediye kutusu gibi geri kullanılabilir ürünleri ortaya çıkardılar. Katkılarından ve misafirperverliğinden dolayı Sorgun Kaymakamımız Sayın İhsan Emre Aydın'a ve Aile Destek Merkezine çok teşekkür ederiz” dedi.