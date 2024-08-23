Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Türkiye, Fransa, İtalya, Ürdün ve Azerbaycan'dan katılan gönüllüler ile birlikte atölye çalışması gerçekleştirildi.

SORGED öncülüğünde Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında katılan gönüllüler ile birlikte gençlerin çevreyle ilgili doğru tutum, davranış ve beceriler geliştirerek çevre okuryazarı olmalarına, çevreye karşı farkındalığı ve duyarlığı yüksek çevre bilincine sahip bireyler olmaya yönelik atölye düzenlendi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Türkiye, Fransa, İtalya, Ürdün ve Azerbaycan'dan katılan gönüllülerimizle birlikte gençlerin çevreyle ilgili doğru tutum, davranış ve beceriler geliştirerek çevre okuryazarı olmalarına, çevreye karşı farkındalığı ve duyarlığı yüksek çevre bilincine sahip bireyler olmaya yönelik atölye düzenledik” dedi.

Uğuz açıklamasının devamında, “Bireylerin hazlarının tatmini için hızla kaynakların tüketildiği ve hızla çevrenin yok edildiği günümüzde, çevreyi korumanın önemi her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu bakımdan çevresel konularda bilinç kazanmış, çevresel duyarlılık ve farkındalıkları yüksek bireyler yetiştirmesi önem arz etmektedir. Gençler, hem geleceğin çeşitli kurumları etkileyecek ve yönlendirecek kişileri olarak, hem de yeni nesillerin yetiştirilmesinde önemli görevlere sahip ebeveynleri olarak temiz ve sağlıklı çevrenin sürdürülebilirliğinde etken olacaklardır. Atölyede, öncelikle çevre toplum, çevre-tüketim kültürü ilişkileri ele alınmıştır. Ardından gençlerin çevresel tutum, farkındalık, duyarlılık, tutum, davranış ve beceriler geliştirerek çevre okuryazarı olmalarına, çevreye karşı farkındalığı ve duyarlığı yüksek çevre bilincine sahip bireyler olmaya yönelik beceriler geliştirildi” diye konuştu.