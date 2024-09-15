Youthpass Sertifikası, Erasmus+ Gençlik Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürütülen projelere katılan gençlere ve gençlik çalışanlarına verilen bir sertifika olduğu söylendi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, bu sertifikanın katılımcıların projede edindikleri bilgi, beceri ve yeterliklerini tanımladığını ve belgelendirildiğini aktardı.

Youthpass Sertifikası hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Uğuz, “Youthpass, Erasmus+ Gençlik Programı ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki yaygın eğitimin tanınması ve belgelendirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Youthpass sertifikası Erasmus+ Gençlik Programı ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gerçekleştirilen projelere katılanlara verilir. Bu sertifika Erasmus+ Gençlik ve Avrupa Dayanışma Programı tarafından fonlanan projelerin katılımcılarının projelerde neler yaptıklarını ve neler edindiklerini göstermek için hazırlanan bir araçtır. Youthpass sertifikası gençlerin katıldıkları projede elde ettikleri beceri ve yeterlikleri tanımlayarak gelecek kariyerleri açısından önemli bir belge niteliği taşır. Youthpass, gençlik çalışması ve dayanışma faaliyetlerinden elde edilen öğrenme sonuçlarını belgelemek ve tanımak için bir araçtır. Erasmus+: Gençlik Programları ve European Solidarity Corps Program tarafından finanse edilen projeler için geçerlidir. Politikayı uygulamaya ve uygulamayı politikaya dönüştürerek yaygın öğrenmenin tanınmasını teşvik etmek Avrupa Komisyonu'nun stratejisinin bir parçasıdır” dedi.

Açıklamasına devam eden Uğuz, “Proje sahibi kurumları tarafından Youthpass sertifikalarını oluştururken, proje katılımcılarına projelerinde neler yaptıklarını ve hangi yetkinlikleri kazandıklarını açıklama imkanı verilir. Böylece Youthpass, kişisel yaygın öğrenme süreci ve çıktıları üzerine düşünmeyi destekler. Gençlik alanında yaygın öğrenim için Avrupa çapında bir tanınma aracı olarak Youthpass, gençlik çalışmalarının sosyal olarak tanınmasını güçlendirir. Youthpass, projelerinin katma değerini tanımlayarak gençlerin ve gençlik çalışanlarının aktif Avrupa vatandaşlığını desteklemektedir. Youthpass ayrıca, gençlerin ve gençlik çalışanlarının yeterlilikleri konusunda farkındalıklarını artırarak ve yeterliliklerini tanımlamalarına yardımcı olarak ve temel yeterlilikleri kazandıklarını bir sertifika üzerinde belgeleyerek istihdam edilebilirliklerini desteklemeyi de amaçlar” şeklinde konuştu.