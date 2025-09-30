Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürütülen proje çerçevesinde, 2 genç gönüllünün 1 Kasım 2025 – 27 Aralık 2025 tarihleri arasında 57 gün boyunca Macaristan’da gönüllülük faaliyetlerine katılacağını duyurdu.

Uğuz, gönüllülerin Macaristan’ın kuzeydoğusundaki Kállósemjén şehrinde Ukraynalı çocuklarla birlikte kamp çalışmalarına katılacağını belirterek, “Gençlerimiz burada sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler yürütecek. Çocuklarla oyunlar oynayacak, spor ve sanat faaliyetleri düzenleyecek, dil ve robotik-kodlama eğitimlerinde destek olacaklar” dedi.

Uğuz, projenin gençlerin sosyal katılımını teşvik etmeyi, Avrupa’daki ortak zorluklara karşı farkındalık oluşturmayı ve dayanışma ile iş birliğini pekiştirmeyi amaçladığını ifade ederek, “Bu proje sayesinde gönüllülerimiz sadece başka bir ülkede deneyim kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa değerlerini, kültürlerarası anlayışı ve toplumsal sorumluluğu yakından tanıma fırsatı bulacak” diye konuştu.

Proje kapsamında gönüllülere seyahat desteği, konaklama, günlük 15 Euro yemek ve cep harçlığı, sağlık sigortası ve vize desteği sağlanacağını aktaran Uğuz, “Gönüllüler haftada 35 saat çalışacak, programı başarıyla tamamlayanlara Youthpass sertifikası verilecek” dedi.

18–30 yaş arasında olan, gönüllülük ruhuna sahip ve çocuklarla çalışmayı seven gençlerin başvurabileceğini belirten Uğuz, başvuruların fotoğraflı CV ve motivasyon mektubu ile [email protected] adresine yapılacağını ifade etti.

Uğuz, ön başvurusu olumlu olan adaylarla yüz yüze veya çevrim içi toplantı gerçekleştirileceğini ve seçilen gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren sözleşme imzalanacağını söyledi.