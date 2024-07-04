Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gençlere yönelik başlatılan Atletizm Kursu devam ediyor.

Fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Şimdi Hareket Zamanı’ sloganıyla spor etkinliklerine başladıklarının altını çizen SORGED yetkilileri, “Daha sağlıklı bir yaşam için sen de şimdi harekete geç ve spor yap. Sorgun Gençlik Derneği, gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye devam ediyor. Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirme, sağlık yaşam tarzı oluşturma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Gençlerimizin spor yapması için spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkıları vardır. Spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.