Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ev sahipliğinde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında şehre gelen gönüllüler, gençlere yönelik “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” üzerine keyifli ve öğretici bir atölye düzenledi.

Atölye boyunca gençler; liderlik, iletişim, takım çalışması, problem çözme, yaratıcılık, dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme gibi günümüz dünyasında öne çıkan becerileri uygulamalı etkinliklerle deneyimledi. Etkinlik, katılımcıların hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladı.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, etkinliğe katılan gençlere ve katkı sunan gönüllülere teşekkür ederek, bu tür çalışmaların gençlerin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.