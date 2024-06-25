Verilen eğitim ile gençlerin, özgeçmiş hazırlama aşamasında nelerin önemli olduğu, dikkat edilmesi gereken noktalar ve ipuçlarını öğrendiği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençlere özgeçmiş hazırlama eğitimi düzenledik. Özgeçmiş hazırlama aşamasında nelerin önemli olduğunu, dikkat edilmesi gereken noktaları ve ipuçlarını öğrendi” dedi.

“İLK ADIM PROFESYONELCE YAZILMIŞ BİR ÖZGEÇMİŞTİR”

Gençlere yönelik aralıksız olarak eğitim düzenlediklerini belirten Uğuz, “Gençlere tecrübe ve kıymetli eğitimlerle donanmış da olsanız, muhteşem enerjilere de sahip olsanız, binlerce adayın arasından fark edilmenizi sağlayan ilk basamak özgeçmişinizdir. İş bulmak için atılacak ilk adım profesyonelce yazılmış bir özgeçmiştir. Özgeçmiş bilgilerin sıralandığı bir listeden çok reklamınızı yapan bir araçtır. Herhangi bir iş başvurusunda bulunmadan önce mutlaka etkili hazırlanmış bir özgeçmiş sunmanız şarttır. Özgeçmişiniz doğru hazırlanmış olmalıdır ki yaptığınız başvuruda binlerce adayın içinde sizi öne çıkarsın. Düzenlenen eğitim programı ile gençler, etkili özgeçmiş hazırlamayı ve birçok teknik, taktik öğrenmiştir. Katılımcılar, özgeçmiş üzerinde doğru ifade etmeyi öğrenirken, iş arayan diğer adayların arasından öne çıkmalarını sağlayacak ipuçlarını da öğrenmiştir” diye konuştu.

EĞİTİMDE KAZANIMLAR

Gençlerin özgeçmiş hazırlama eğitimi ile kazanımlarını aktaran Uğuz, “Bu eğitim vesilesiyle etkili ve uygun bir özgeçmiş hazırladılar. Sosyal medya mecralarında ve Linkedin üzerinden iş aramayı öğrendiler. Özgeçmişte yapılan sık hataları öğrendiler. Mülakata hazırlık süreçleri hakkında bilgi sahibi oldular” ifadelerini kullandı.