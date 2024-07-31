Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, gençlerin yabancı dil seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik yabancı dil kursları düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Halil Uğuz, SORGED tarafından Fransızca kursu açılacağını belirtti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Uğuz şunları söyledi: “Gençlerin yabancı dil seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik yabancı dil kursları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Fransızca kursu açılacaktır. Fransızca kursu, Fransızca öğrenmek ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmek isteyen tüm gençlere açık ve ücretsiz olacaktır. Fransız kursuna 16-27 yaş grubu aralığındaki gençler katılım sağlayabilir. Fransız kursu hafta içi düzenlenecek olup, tarihleri ve saatleri katılımcılara ayrıca bildirilecektir. Fransız kursu SORGED ofisinde yüz yüze düzenlenecektir. Fransız kursu ücretsiz olup, kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.”