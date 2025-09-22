Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Aydıncık Kazankaya Kanyonu’nda doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

“Herkes için hareketlilik” sloganıyla düzenlenen programda gençler, kanyon boyunca yürüyüş yaptı. Doğal güzellikler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar hem fiziksel aktivite imkanı buldu hem de ruhsal yenilenme yaşadı.

Yürüyüşün ardından gençler tanışma ve kaynaşma oyunlarıyla sosyal bağlarını güçlendirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca kanyon çevresinde çevre temizliği yapıldı. Gençler, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla çöp toplayarak çevre bilinci konusunda örnek bir davranış sergiledi.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, etkinliğin gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Uğuz, “Doğa ile iç içe yapılan bu tür faaliyetler çevre bilincini artırmada önemli rol oynuyor. Gençlerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizler için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin, katılımcıların doğayla bağ kurduğu, birlikte hareket etmenin gücünü hissettiği ve çevreye duyarlılığı pekiştirdiği bir gün olarak hafızalarda kaldığı belirtildi.