SORGED, Avrupa Dayanışma Programı çerçevesindeki Sağlıklı Yaşam İçin Spor (Sport4HealthyLife) projesinin 5'inci gönüllü ekibi Sorgun'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Etkinlikler kapsamında gönüllüler, demir bilyelerle oynanan bocce oyunu oynadı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bocce, demir bilyelerle oynanan bir oyun ve spor dalıdır. Bocce İtalyanca bir kelime olup, Fransızca karşılığı Boule, İngilizce karşılığı ise Bowls’tur. İtalya’da Bocce kelimesi Raffa, Boule (Volo) ve Petanque oyun sistemlerinin her üçünü de ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Oyundaki amaç, attığınız veya yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir” dedi.

BOCCE NEDİR?

Bocce, demir bilyelerle oynanan bir oyun ve spor dalıdır.

Balkanlar, Fransa, İtalya, Almanya ve Britanya gibi hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde oynanan bu oyunun kökeni Antik Roma İmparatorluğu'na dayanmaktadır. Boccenin milattan önce 5000 yıllarına kadar uzanan bir zamandan beri bu oyunun bilindiği tarihsel olarak tespit edilmiştir. Oyun "bocce" adını da Romalılar'dan almıştır. İlk devirlerde cilalanmış kaya parçalarıyla oynanmaya başlanan oyun, günümüzde genellikle çelikten imâl edilen bilyelerle oynanır.

Oyundaki amaç, atılan ya da yuvarlanan topların hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 13 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve topu yuvarlamak mümkün değilse hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

BOCCE KAÇ TOPLA OYNANIR?

Bocce oyunu hakkında araştırma yapan kişiler, kaç topla oynanır sorusuna da cevap aramıştır. Bocce oyununun oynanacağı alanın eni ve uzunluğu önemli bir husustur. Oyunda tek kişilik müsabakalarda oyuncular 4'er topla, 2'li ve 3'lü müsabakalarda ise 2'şer topla oynar.

BOCCE OYUNU KURALLARI NELERDİR?

Bocce oyununun kuralları çok zor değildir. Herkesin anlayabileceği ve oynayabileceği zevkli bir oyundur. Oyun kuralları şu şekildedir;

Oyun için iki kişilik takım oluşturulur. İlk etapta oyun para atışıyla başlar. Amaç pallinoya en yakın atışı yapmaktır. Sırası gelen oyuncu pallinoya en yakın topu atmaya ve yakına atılan topu uzaklaştırmaya çalışır. Rakip toplar arasında hedef topa yakın atılan her top için bir puan alınır. 13 puanı toplayan oyuncu ise oyunu yani maçı kazanır. Oyunda eğer rakip top hedef topa daha yakınsa her ikisinden birisine vurmak için atış yapılır. Hedef topa temas olma durumunda ise 2 puan alınır.