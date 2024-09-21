Yapmış olduğu eğitimlerle ve etkinliklerde dikkat çeken SORGED, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

4 hafta sürecek olan eğitimin ilki bu hafta gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bu proje fikri 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta ve 11 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ortaya çıkmıştır. Proje ekibimiz afet ve acil durumlara ilişkin olarak afet risklerinin azaltılması ve kayıplarının önlenmesi, tüm kurumsal yapıların ve toplumun iş birliğini gerektirdiğinden, Yozgat ilinde ve ülkemizde afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için bu projenin hazırlanmasına karar vermiştir. Ülkemizde son yıllarda 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde,1999 Gölcük (Kocaeli) Depremi (7,4), 1999 Düzce Depremi (7,2), 2003 Bingöl Depremi (6,4), 2011 Van Depremi (7,2), 2020 Elazığ Depremi (6,8), 2020 İzmir Seferihisar Depremi (6,6) ve son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremlerde vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu depremler, ülkemizde afet yönetimi konusunun önemini ortaya koymaktadır. Projemiz kapsamında 30 kişilik gönüllü takımı kuruldu. Afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gençlerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve bir gönüllü takımın kurulmasını hedeflenmekteyiz. Projemiz ile çocuklar, gençler ve yetişkinlerin afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı hale getirmek, eğitimler ile afete hazırlık kültürünü kazandırmak, farkındalık yaratmak, temel önlemleri paylaşmak, doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamaktır. Kurulacak gönüllü takım ile gönüllüler, afet öncesi, esnası ve sonrasına yönelik aldıkları eğitimler sayesinde profesyonel ekiplerle koordineli ve etkin bir şekilde çalışarak toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

“PROJENİN YAYGINLAŞTIRILMASI SAĞLAYACAK”

Uğuz, “Gönüllülük takımda yer alan gençler, aldıkları eğitimler sonrasında doğal afetler, afet bilinci özellikle deprem üzerine okullarda, gençlik merkezlerinde, üniversite kulüpleri ve topluluklarında ve ailelere eğitimler düzenleyerek projenin yaygınlaştırılması sağlayacaklar. Eğitimler belirli plan ve program çerçevesinde alanında uzman eğitmenler tarafından modüller şeklinde teorik ve pratik olarak yaygın öğrenme yöntemleri de kullanılarak verilecektir. Afet Gönüllüsü Yetiştirme Eğitimleri kapsamında; afet bilinci, afetlerde gönüllülük ve insani yardım, takım çalışması, liderlik, ilk yardım, afet risklerini azaltma, afet risklerini anlama, kişisel stres yönetimi ve arama kurtarma faaliyetleri eğitimi verilecek. 4 hafta sürecek olan eğitim 8 gün olacak şekilde ayarlandı. İlk eğitimi bu hafta sonu gerçekleştirdik. Daha sonraki eğitim günleri şu şekilde; 28-29 Eylül, 5-6 Ekim, 12-13 Ekim. Eğitimler AFAD uzmanları ve eğitmenleri tarafından verilecek. Eğitimlerin tamamını tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası verilecek” şeklinde konuştu.