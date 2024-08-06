Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Türkiye, Azerbaycan, İtalya, Fransa ve Ürdün ülkelerinin İklim Değişikliği Politikaları üzerine bir atölye çalışması düzenlendi.

İklim değişikliği eğitimlerinin gençler için son derece önemli olduğunu belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençler, iklim değişikliğinin geleceklerini doğrudan etkileyeceğinin farkındadır ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmek adına kendilerini geliştirmektedir” dedi.

Çalıştayla alakalı bir açıklama yapan Başkan Uğuz, “İklim değişikliği eğitimleri, gençleri bilinçlendirirken, iklim adaletine duyarlılık sağlar, aktif vatandaşlık ve katılımı teşvik eder, yaratıcılık ve yenilikçiliklerini destekler ve gençlerin toplumda bilinçlendirme yapmalarını sağlar. Gençlerin, iklim değişikliğiyle ilgili bilgileri paylaşarak, liderlik rolü üstlenerek ve sürdürülebilir çözümler üreterek dönüşümü tetikleme güçleri vardır. Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Gelecek: Gençler İçin İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitimi gençlerin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını geliştirmelerine destek sağlarken yaygın eğitim teknikleri ile gençlerin aktif katılımını sağlamakta ve uluslararası iyi uygulama örneklerini içermektedir. Bu eğitim programı, katılımcıların sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, iklim değişikliğini, atık yönetimini ve dijital temizlik hareketini öğrenmelerini, doğada gözlem etkinlikleri aracılığıyla çevresel unsurları deneyimlemelerini ve atölye çalışmalarıyla katılımcıların fikir paylaşımı yaparak eylem planları oluşturmalarını sağlamak için düzenlenmiştir. Bu yöntemle, hem teorik bilgi edinimi hem de pratik uygulamalarla öğrenme deneyimi sağlanacak” ifadelerini kullandı.