Sorgun Gençlik Derneği tarafından "Sağlıklı Yaşam İçin Spor (Sport4HealthyLife)" başlıklı projesi kapsamında Erasmus+ ve ESC gönüllülük programları hakkında atölye çalışması düzenlendi.
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel, İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği tarafından koordine edilen, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipleri Programı çerçevesindeki program düzenlendi.
Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz yaptığı açıklamada, “Sağlıklı Yaşam İçin Spor (Sport4HealthyLife) başlıklı projemiz kapsamında Erasmus+ ve ESC gönüllülük programları hakkında atölye çalışması düzenledik” ifadelerini kullandı.