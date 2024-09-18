Etkinlikler kapsamında gönüllüler ‘Doğayı Koru, Doğayı Sev’ sloganı ile Ahmet Uslu Dutluk Parkında farklı bir etkinliğe imza attı.

Gönüllüler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte görülenler kağıda yansıtıldı.

SORGED Başkanı Halil Uğuz 5'inci gönüllü ekibin, 40 gün sürecek etkinliklerde spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser konularında çeşitli çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Uğuz, projenin Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylandığını ve Makedonya, Ürdün, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin ortaklığında yürütülecek projeden toplamda 80 gönüllü gencin yararlanacağını, projenin 15 ay süreceğini belirtti.

‘Doğayı Koru, Doğayı Sev’ sloganı ile yeni bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Uğuz, “Ahmet Uslu Dutluk Parkında gönüllülere etrafında gördükleri şeyleri kağıda çizmelerini doğayı daha yakından görmelerini istedik. Daha sonra çizilen nesnelerin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini birbirine anlatmalarını istedik. Ve yerde gördükleri yaprakların, çiçeklerin bir daha eski hale getirilemeyeceğini, doğayı daha iyi korumamız gerektiğini anladık” dedi.