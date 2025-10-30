Dernek tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşü yaklaşık 1,5 saat sürdü. Katılımcılar, doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde Cumhuriyet’in 102’nci yılını birlik ve dayanışma içinde kutladı. Yürüyüş boyunca gençler, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet’in önemine dair sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlik sırasında gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek Cumhuriyet coşkusunu görsel bir şölenle pekiştirdi. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla etkinliğe katılamayanlara da bayram heyecanı aktarıldı.

Sorgun Gençlik Derneği yetkilileri, etkinlikte Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Yetkililer, gençleri vatan sevgisi ve Cumhuriyet bilinciyle buluşturmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.

Dernek, yürüyüşün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda gençler arasında dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincini artıran bir etkinlik olduğunu vurguladı. Etkinliğe katılan gençler, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkma ve milli değerlere bağlılık mesajı verdi.