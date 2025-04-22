Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), 23 Nisan 2025 tarihinde Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda çevre bilinci ve toplumsal farkındalık odaklı iki farklı etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler doğa yürüyüşü ve bez çanta boyama atölyesi olarak planlandı.

GENÇLER BİR ARAYA GELECEK

İlk etkinlik, 11.00 - 13.00 saatleri arasında Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı’nda gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü olacak. Katılımcılar, çam ormanlarının temiz havasında yürüyüş yaparak hem fiziksel hem ruhsal olarak yenilenme fırsatı bulacak.

Yürüyüş sırasında çevreye duyarlılık vurgulanacak ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık artırılacak.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, doğa yürüyüşünün doğayla bağ kurmanın ve çevre bilincini geliştirmenin en etkili yollarından biri olduğuna dikkat çekti.

Doğanın uyanışına, kuş seslerine ve çam kokusuna tanıklık etmek için herkesi Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na beklediklerini belirten Başkan Uğuz, “Türkiye’nin ilk milli parkı olan bu eşsiz doğa harikasında, stres atacağımız ve temiz hava eşliğinde yürüyüş yapacağımız harika bir etkinlik düzenliyoruz. Doğa yürüyüşleri, hem bedensel hem de zihinsel sağlığımız için en keyifli ve faydalı aktivitelerden biridir. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, doğayla iç içe yürüyüş yapmak isteyenler için harika bir rotadır. Spor yaparken sağlığımıza katkıda bulunacağız. Gençler olarak bir araya gelip keyifli vakit geçireceğiz. Doğada yürüyüş yapmak hem bedenimize hem de çevreye iyi gelir. Yürüyüş: Fosil yakıt kullanımını azaltır, hava kirliliğini önler, doğayla bağ kurmamızı sağlar, doğayı koruma bilincini artırır. Her adım doğaya saygıdır, geleceğe yatırımdır. Doğa ile iç içe keyifli bir yürüyüşle hem bedenimizi hareket ettireceğiz hem de ruhumuzu dinlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

RENKLİ BEZ ÇANTALAR ÇEVRE İÇİN BOYANACAK

Günün ikinci etkinliği ise 14.00 - 15.00 saatleri arasında yine Yozgat Çamlığı’nda gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında çevre dostu bez çantalar boyanacak. Her yaştan katılımcıya açık olan bu atölyede çocuklar, gençler ve aileler birlikte hem eğlenip hem de çevreye katkı sunacak.

Etkinlikte kullanılacak tüm malzemeler SORGED tarafından temin edilecek. Katılımcılar boyadıkları bez çantaları kullanarak plastik poşet tüketimini azaltmaya katkı sağlayacak.

Uğuz, “Renklerle eğleneceğiz ve çevre dostu bez çantalarımızı boyayarak hem doğaya hem geleceğe güzel bir iz bırakacağız. Plastik poşetlerin doğada yok olması yüzlerce yıl sürerken, her bir bez çanta yüzlerce plastik poşetin kullanımını azaltır. Bu da daha az çöp, daha temiz ormanlar, denizler ve daha sağlıklı bir gelecek demek! Bu etkinlikte sadece boyama yapmayacağız aynı zamanda sıfır atık hareketine katkı sağlayacak çevre dostu bir adım da atacağız. Kendi boyadığınız bez çantayı kullanarak çevreye katkı sunacaksınız. Bez çantalar: Tekrar tekrar kullanılabilir, dayanıklıdır, uzun ömürlüdür, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilebilir. Doğaya zarar vermez, atık oluşturmaz, çevre bilincini artırır, gelin, plastikten uzak renkli bir dünya için birlikte üretelim. Etkinliğimiz herkesin katılımına açık. Anne-babalar çocuklarıyla, abi ve ablalar kardeşleriyle katılabilir. Hem eğlenelim hem de çevre dostu çantalar tasarlayalım! Birlikte üretecek, birlikte gülecek ve birlikte fark yaratalım” dedi.

ÜCRETSİZ SERVİS İMKÂNI SAĞLANACAK

SORGED, Sorgun ve Yozgat’tan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na ücretsiz servis imkânı da sunacak. Tüm etkinlikler halka açık olup katılım için herhangi bir ücret talep edilmiyor.