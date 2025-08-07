Avusturya, Azerbaycan, Çekya ve İtalya’dan gelen genç gönüllüler, Sorgun’da düzenlenen etkinlikte kültürel etkileşim ve paylaşım amacıyla bir araya geldi.

Etkinlik boyunca gönüllüler kendi ülkelerinin kültürel değerlerini tanıtarak, Türk gençleriyle etkileşim içinde bulunma fırsatı yakaladı. Gönüllüler; geleneksel yemeklerinden danslarına, günlük yaşam alışkanlıklarından sosyal geleneklerine kadar pek çok alanda sunumlar yaparak katılımcılara farklı kültürel perspektifler sundu.

Sorgun Gençlik Derneği’nden yapılan açıklamada, bu tür uluslararası etkileşimlerin toplumsal barışa ve bireyler arası anlayışa büyük katkı sunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, farklı ülkelerden gelen gönüllülerimizle birlikte kültürel paylaşım dolu verimli bir gün geçirdik. Farklı kültürleri tanımak, bireyler arası önyargıların azalmasına, empati duygusunun gelişmesine ve toplumsal uyumun güçlenmesine olanak tanır. Bu vesileyle gönüllüler, kendi ülkelerine ait değerleri paylaşarak katılımcıların kültürel farkındalıklarını artırmalarına yardımcı oldular. Bizler de bu tür buluşmalarla, daha kapsayıcı, hoşgörülü ve anlayışlı bir toplumun temellerini atmayı hedefliyoruz.”

Program, gönüllü gençlerin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu atölyeler, kültürel sunumlar ve interaktif oyunlarla devam ederken; gençler, hem sosyal becerilerini geliştirme hem de çokkültürlü bir ortamda kendilerini ifade etme şansı buldu.

SORGED, uluslararası gönüllülük projeleriyle yerel gençleri dünya ile buluşturmaya ve kültürel çeşitliliği teşvik etmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.