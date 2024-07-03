Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Sağlıklı Beslenme Atölyesi" düzenlendi.

Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde bir öğün hazırlanarak ne kadar dengeli beslenilmesi gerektiği öğretildi.

Sağlıklı beslenme hakkında gençlere bilgilendirme yapılarak sağlıklı yaşam üzerine oyun oynandı.

Yapılan eğitim ile ilgili SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bugün bireylerin günlük ne kadar kalori alması gerektiğini ve ne kadar sağlıklı beslendiğini anlamaya yönelik ‘Sağlıklı Beslenme Atölyesi’ düzenledik. Atölyede bir öğün hazırlayarak ne kadar dengeli beslendiğimizi öğrendik. Hazırladığımız salata bir öğün yerine geçerek bir öğünde ne kadar protein ne kadar karbonhidrat ve ne kadar sebze tüketmemiz gerektiğini uygulamalı olarak öğrendik. Salatayı hazırlarken aynı zamanda sağlıklı beslenme hakkında gençlere bilgilendirme yaptık. Anlatılan bilgiler hakkında sorular sorduk ve aynı zamanda sağlıklı yaşam üzerine oyun oynadık” dedi.