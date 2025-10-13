Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Malatya Gençlik ve Eğitimi Derneği tarafından yürütülen, Türkiye’nin 81 ilinden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen STK Fuarı’nda yer aldı.

Fuarda açtıkları stantta derneğin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdiklerini belirten SORGED yetkilileri, katılımcılara Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve DiscoverEU gibi gençlik projeleri hakkında bilgi sunduklarını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu programların gençlere Avrupa genelinde gönüllülük, kültürel değişim ve öğrenme fırsatları sunduğu vurgulandı.

SORGED, açıklamasında, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Malatya Gençlik ve Eğitimi Derneği ile destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

SORGED, “Gençlerin aktif katılımına katkı sağlayan bu tür organizasyonların artarak devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.