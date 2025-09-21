Sorgun Gençlik Derneği koordinesinde yürütülen “Protect Your Future with Disaster Awareness (You FuTuRe)”projesi kapsamında Portekiz'de gerçekleşecek gönüllülük programı için 1 katılımcı gönderilecek.

SORGED, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Protect Your Future with Disaster Awareness (You FuTuRe)”projesi kapsamında 07 Ocak 2026 – 05 Şubat 2026 tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleşecek 30 günlük gönüllülük programı için 1 katılımcının arandığını duyurdu.

Program hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ESC, gençlerin güçlendiği, dünyayı değiştirdiği bir platformdur. Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin topluma katkıda bulunarak, küresel değişimin bir parçası olmalarını sağlayan dinamik bir fırsattır. 18-30 yaş arasındaki gençlere, gönüllülük aracılığıyla değerli deneyimler kazanma, liderlik becerilerini geliştirme ve kültürlerarası etkileşimle dünya görüşlerini genişletme şansı sunar. ESC, sadece bir gönüllülük programı değil, aynı zamanda gençleri toplumsal sorumluluk taşıyan, aktif vatandaşlar haline getiren bir yolculuktur. Bu program, gençlere afet yönetimi, çevre koruma, kültür ve sağlık gibi alanlarda eğitimler ve pratik deneyimler sunarak onların yetkinliklerini artırır. Ayrıca, gönüllüler yerel topluluklar için önemli farkındalık projeleri yürütür ve birlikte çalıştıkları uluslararası gençlerle güçlü bir dayanışma bağı kurar. ESC, her gencin potansiyelini keşfetmesini sağlar, sosyal değişimi harekete geçirir ve Avrupa’nın genç liderlerini yaratır! Gönüllüler, kendi yaşamlarını zenginleştirirken, toplumu daha dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir hale getirmek için katkı sağlarlar” dedi.

Gönüllü Ekipler Oluşturuyorlar

Gönüllülük ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyeti olduğunu belirten Başkan Uğuz, “Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir. ‘You FuTuRe’projesi, afet farkındalığı, iklim değişikliği, kriz yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konularında gençleri bilinçlendirmeyi amaçlayan bir Avrupa Dayanışma Programı (ESC) girişimidir. Gönüllüler, afet öncesi, sırası ve sonrası için bilgi ve beceriler kazanırken aynı zamanda çocuklar, gençler ve yerel halkla çalışarak öğrendiklerini toplumla paylaşacaklardır. Proje süresince gönüllüler, afet hazırlığı, iklim değişikliği, afet sonrası iyileşme ve toplum dayanıklılığı gibi temel konularda eğitim alacaklardır. Bu eğitimler, çeşitli atölye çalışmaları, seminerler, saha ziyaretleri ve grup çalışmaları ile desteklenecek ve gönüllüler arasındaki iş birliği teşvik edilecektir. Ayrıca, gönüllüler yereldeki çocuklar, gençler ve vatandaşlara yönelik eğitimler, etkinlikler ve kampanyalar düzenleyerek öğrendikleri bilgileri topluma aktaracaklardır. Bu faaliyetler, toplumsal farkındalık oluşturmayı, afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturmayı ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayacaktır” şeklinde konuştu.

07 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan projenin katılım şartları hakkında bilgi veren Uğuz, “Proje 30 gün sürecek olup 05 Şubat tarihinde sona erecek. ESC programına uygun ülkelerden 18-30 yaş arası gençler başvuru yapabilecek. Bunun yanı sıra afetlere karşı dayanıklı toplumlar oluşturma konusunda istekli, farklı kültürlerle bir arada çalışmaya açık, B1 düzeyde İngilizce bilgisine sahip gençler başvuru yapabilecek. Gönüllülük sürecini başarıyla tamamlayanlara Youthpass Sertifikası verilecektir. Cep harçlığı ve yemek: Günlük 10 euro toplam 300 Euro. Seyahat için gidiş dönüş 580 Euro ödeme yapılacaktır.

Gönüllüyü seçerken dikkat edilecek hususlar ise şu şekilde;

Gönüllülük deneyimi,

Projeye olan ilgi ve motivasyon,

Özgeçmiş ve motivasyon mektubu içeriği,

Dil becerisi (temel iletişim düzeyinde İngilizce yeterlidir)

İmkan kısıtlılığı (öncelikli değerlendirme kriteri)

Değerlendirme Süreci:

Başvurular, Sorgun Gençlik Derneği değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek ve olumlu adaylarla ön görüşme yapılacaktır. Nihai sonuçlar derneğin web sitesinde duyurulacaktır.

Ön başvuru:

Ön Başvurusu oluml﻿u olan gençlerle bir yüz yüze veya çevrim içi bir toplantı düzenlenecek.

Projeye seçilen gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacak” dedi.