Sorged, Oran Çalıştayına Katıldı

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademiden birçok paydaşın yer aldığı toplantıda 2040 vizyonu ele alındı.

Ufuk 2040 Çalıştayına Yoğun İlgi

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından düzenlenen “Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları” kapsamında gerçekleştirilen ORAN Bölge Paydaşları Çalıştayına katıldı. Kayseri’de yapılan programa bölgeden kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Geçmiş, Bugün Ve Gelecek Vizyonu Ele Alındı

Çalıştayda, ORAN’ın geçmişi, mevcut durumu ve 2040 yılı vizyonu değerlendirildi. Yeni dönem için “Yerel Kalkınma Hamlesi” tanıtılırken, bölgenin proje kapasitesindeki gelişmeler ve potansiyel fikir önerileri de gündeme taşındı.

SORGED’den 2040 vizyonuna katkı

SORGED temsilcileri, çalıştayda fikirlerini paylaşarak bölgenin geleceğine yönelik tartışmalara katıldı. Dernek, yürütülen çalışmalarla 2040 vizyonuna katkı sunduğunu ifade etti.