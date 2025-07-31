Türkiye Ulusal Ajansı tarafından destek gören Erasmus ve Gençlik Katılımı Programı kapsamında ve Sorgun Gençlik Derneğin koordinatörlüğünde yürütülen “Gençler Afete Hazırlanıyor” projesinin İstanbul Çalıştayı 27-29 Temmuz 2025 tarihlerinde, İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneğinin ev sahipliğinde yer aldı.

Belediye başkanı çalışmaları yerinde inceledi
Belediye başkanı çalışmaları yerinde inceledi
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Çalıştay Süresinin Gençlere Katkısı

  • İnteraktif oturumlara katıldı,
  • Grup çalışmaları ve politika önerileri atölyelerinde fikirlerini geliştirdi,
  • Silivri AFAD Merkezi’ni ziyaret ederek kurumun afetlere yönelik çalışmalarını yerinde inceledi.
  • Türkiye’deki afetlere ilişkin politika önerileri geliştirdi,
  • Gruplar halinde afetlere hazırlık ve risk azaltma konularında çözüm önerilerini paylaştı,
  • Ülkemizde afet yönetiminde uygulanabilecek yeni yaklaşımlar üzerinde çalıştı.
  • Çadır kurma gibi uygulamalı eğitimlerle afetlere hazırlık konusunda pratik bilgi ve beceriler kazanıldı.
  • Gençlerimiz, afetlere hazırlık ve müdahale süreçleri ile ilgili hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek büyük bir farkındalık yarattı. Çadır kurma uygulamaları, arama-kurtarma çalışmaları ve afet bilinci üzerine yapılan paylaşımlar, onların bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesine önemli katkı gösterdi.
  • Bu üç günlük çalıştay sayesinde gençlerimiz, afetlere daha dirençli toplumlar oluşturma yolunda önemli bilgi, beceri ve deneyimler sağladı.

Proje 4-5 tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenecektir.

Muhabir: Beyza Bulut