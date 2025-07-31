Türkiye Ulusal Ajansı tarafından destek gören Erasmus ve Gençlik Katılımı Programı kapsamında ve Sorgun Gençlik Derneğin koordinatörlüğünde yürütülen “Gençler Afete Hazırlanıyor” projesinin İstanbul Çalıştayı 27-29 Temmuz 2025 tarihlerinde, İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneğinin ev sahipliğinde yer aldı.
Çalıştay Süresinin Gençlere Katkısı
- İnteraktif oturumlara katıldı,
- Grup çalışmaları ve politika önerileri atölyelerinde fikirlerini geliştirdi,
- Silivri AFAD Merkezi’ni ziyaret ederek kurumun afetlere yönelik çalışmalarını yerinde inceledi.
- Türkiye’deki afetlere ilişkin politika önerileri geliştirdi,
- Gruplar halinde afetlere hazırlık ve risk azaltma konularında çözüm önerilerini paylaştı,
- Ülkemizde afet yönetiminde uygulanabilecek yeni yaklaşımlar üzerinde çalıştı.
- Çadır kurma gibi uygulamalı eğitimlerle afetlere hazırlık konusunda pratik bilgi ve beceriler kazanıldı.
- Gençlerimiz, afetlere hazırlık ve müdahale süreçleri ile ilgili hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek büyük bir farkındalık yarattı. Çadır kurma uygulamaları, arama-kurtarma çalışmaları ve afet bilinci üzerine yapılan paylaşımlar, onların bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesine önemli katkı gösterdi.
- Bu üç günlük çalıştay sayesinde gençlerimiz, afetlere daha dirençli toplumlar oluşturma yolunda önemli bilgi, beceri ve deneyimler sağladı.
Proje 4-5 tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenecektir.
Muhabir: Beyza Bulut