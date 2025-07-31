Türkiye Ulusal Ajansı tarafından destek gören Erasmus ve Gençlik Katılımı Programı kapsamında ve Sorgun Gençlik Derneğin koordinatörlüğünde yürütülen “Gençler Afete Hazırlanıyor” projesinin İstanbul Çalıştayı 27-29 Temmuz 2025 tarihlerinde, İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneğinin ev sahipliğinde yer aldı.

Çalıştay Süresinin Gençlere Katkısı

İnteraktif oturumlara katıldı,

Grup çalışmaları ve politika önerileri atölyelerinde fikirlerini geliştirdi,

Silivri AFAD Merkezi’ni ziyaret ederek kurumun afetlere yönelik çalışmalarını yerinde inceledi.

Türkiye’deki afetlere ilişkin politika önerileri geliştirdi,

Gruplar halinde afetlere hazırlık ve risk azaltma konularında çözüm önerilerini paylaştı,

Ülkemizde afet yönetiminde uygulanabilecek yeni yaklaşımlar üzerinde çalıştı.

Çadır kurma gibi uygulamalı eğitimlerle afetlere hazırlık konusunda pratik bilgi ve beceriler kazanıldı.

Gençlerimiz, afetlere hazırlık ve müdahale süreçleri ile ilgili hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek büyük bir farkındalık yarattı. Çadır kurma uygulamaları, arama-kurtarma çalışmaları ve afet bilinci üzerine yapılan paylaşımlar, onların bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesine önemli katkı gösterdi.

Bu üç günlük çalıştay sayesinde gençlerimiz, afetlere daha dirençli toplumlar oluşturma yolunda önemli bilgi, beceri ve deneyimler sağladı.

Proje 4-5 tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenecektir.