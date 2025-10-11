Sorgunlu Gençler Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında Macaristan’a gidecek.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Gönüllülük Takımı Projesi kapsamında, 4 genç gönüllü 11 Ocak – 11 Mart 2025 tarihleri arasında Macaristan’ın Kállósemjén şehrinde gönüllülük faaliyetlerine katılacak.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, projenin gençlerin kişisel gelişimlerine ve kültürlerarası etkileşimine katkı sağlayacağını belirterek, “Bu proje, gençlerimizin Avrupa değerlerini, kültürlerarası diyaloğu ve dayanışmayı yerinde öğrenmelerine olanak tanıyacak önemli bir fırsattır” dedi.

Başkan Uğuz, gençlerin bu tür uluslararası projelerde yer almasının hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli kazanımlar sunduğunu vurgulayarak, “Sorgun’dan Avrupa’ya uzanan bu gönüllülük köprüsüyle gençlerimiz, dayanışmanın evrensel değerlerini deneyimleyecek” ifadelerini kullandı.

Uğuz açıklamasında şunları söyledi: “Proje kapsamında gönüllüler, Ukraynalı ve Macar çocuklarla eğitici oyunlar oynayacak, sanat, spor ve kültürel etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca, robotik ve kodlama atölyeleriyle çocukların yaratıcılığını destekleyip, dil öğretimi aracılığıyla iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak. Katılımcılara proje süresince 309 avro seyahat desteği, ücretsiz konaklama, günlük 15 avro harçlık, özel sağlık sigortası (HENNER) ve vize desteği sağlanacak. Projeyi başarıyla tamamlayan gönüllüler, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Youthpass Sertifikası almaya hak kazanacak.”