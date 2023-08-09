SORGED’in Avrupa Dayanışma Programı (ESC) “2021-2027 İnsani Yardım Gönüllülüğü Kalite Etiketi” başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. SORGED, kabul edilen başvuru ile birlikte 2027 yılına kadar programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere gönüllü gönderebilecek.

Gençlere yeni bir kapı daha açan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, konuya dair açıklamada bulundu.

"İnsani Yardım Gönüllülüğü Kalite Etiketi" destekleyici rolü olarak kalite sertifikası almaya hak kazanan SORGED’in Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Ülkemize, Yozgat'ımıza ve Gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Uğuz, insani yardım gönüllülüğü için kalite etiketinin ne olduğuna dair açıklamada bulunarak bilgilendirme yaptı. Uğuz, “İnsani Yardım Gönüllülüğü Kalite Etiketi, bir kuruluşun 'Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri' eyleminin ilkelerine, amaçlarına ve gerekliliklerine uygun olarak yüksek kalitede dayanışma faaliyetleri yürütebildiğini onaylar. Bu kalite etiketinin alınması, yalnızca insani yardım operasyonlarını destekleyen gönüllü faaliyetlere katılım için bir ön koşuldur” ifadelerini kullandı.

Destekleyici rolü hakkında da açıklama yapan Uğuz, “SORGED, katılımcıları Türkiye'den ayrılmadan önce desteklemeyi, hazırlamayı ve/veya eğitmeyi, onlarla ev sahibi kuruluşlar arasında arabuluculuk yapmayı ve/veya katılımcılara faaliyetlerinden döndüklerinde destek sağlamayı içerir. Destek rolü aynı zamanda kuruluşa İnsani Yardım Gönüllülüğü projeleri için proje başvuruları yapma ve ortaklıkları koordine etme yetkisi verir. Ülkemize, Yozgat'ımıza ve Gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan