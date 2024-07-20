Yozgat Kirazlı Göletinde Plogging etkinliği çerçevesinde SORGED üyeleri çöp toplama ve koşu faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlikle alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “İsveç kökenli bir hareket olan plogging, yalnızca bir egzersiz rutini değil, aynı zamanda çevre koruma bilincini artıran bir aktivitedir. Plogging, İsveççe ‘plocka upp’ (toplamak) ve İngilizce ‘jogging’ ( koşu) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir terimdir. Bu etkinlik, koşu veya yürüyüş yaparken yolda karşılaşılan çöplerin ve ambalaj atıklarının toplanmasını içerir. Böylece, bireyler hem fiziksel aktivitelerini gerçekleştirirken hem de doğayı temiz tutmaya katkıda bulunurlar” ifadelerini kullandı.

PLOGGİNG NEDİR?

Plogging (çöp topla ve koş) sporu ilk olarak 2016 yılında, İsveç’in Stockholm şehrinin ev sahipliği yaptığı bir organizasyonla hayatımıza girdi. Bu spor adını İsveççede koşu anlamına gelen ‘’jogga’’ ve toplama anlamına gelen ‘’plocka upp’’ kelimelerinden alıyor. Koşarken çöpleri toplamak, böylece bulunulan ekosisteme katkıda bulunmak isteyenlerin yaptığı bu spor İsveç’in ardından tüm dünyaya yayıldı. 2016 yılından beri ülkemizde de olmak üzere 100’den fazla ülkede çeşitli plogging organizasyonları düzenleniyor. Bu sporun ilginç bir ortaya çıkış hikâyesi var.

PLOGGİNG NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Stockholm’de yaşayan ve işine bisikletiyle giden Erik Ahlstrom, güzergâhındaki çöpleri görüyor ve bu çöplerin kimi zaman birkaç hafta boyunca doğada durmasından rahatsızlık duyuyordu. Günün birinde küçük bir alandaki çöpleri topladı ve bunun kendisini rahatlattığını fark etti. O günden sonra koşu yaparken gördüğü çöpleri toplamaya başladı. Böylece plogging akımını başlatmış oldu. Erik Ahlstrom, bu spor için koşu yapılmasının gerekli olmadığını, sokakta yürürken, bisiklet sürerken veya bir yere giderken bile bu sporun yapılabileceğini belirtiyor. Hem sağlıklı kalmayı hem de doğayı korumayı amaçlayan plogging sporu için gerekenler çok basit: Eldiven ve çöplerin toplanacağı bir poşet. Bu spor, ayrıca her yaşta ve her zaman yapılabiliyor.