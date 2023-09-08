Gençlerin hem eğitimine katkı hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye gayret ettiklerinin altını çizen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmede, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve gençlerimiz için sportif faaliyetler düzenlemeye ediyoruz” dedi. (Yasin Nazım Kayhan)