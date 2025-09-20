Çevreyi daha temiz hale getirmek için SORGED gönüllüleri tarafından çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Sorgun Mükremin Gölet'ine dinlenmek ve piknik yapmak için gelen birçok vatandaşın çöplerini bırakıp gittiğini gördüklerini dile getiren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Cam şişelerin, pet şişelerin, poşetlerin ve daha fazla çöpün olduğu Sorgun Mükremin Gölet'ini gençlerimizle temizleyerek tertemiz yaptık. Umarız bundan sonra herkes sorumluluğunu bilir ve çöpünü çöp kutusuna atar. Sağlıklı yaşamak için çevremizi temiz tutmalıyız. Bunun için çevre temizliğine hem kendimiz uymalı hem de başkalarını bu konuda uyarmalıyız” şeklinde konuştu.

Gönüllü gençler ile birlikte çevre temizliği etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Uğuz, “Bugün gönüllülerimiz ile birlikte, çevremizi biraz daha temiz hale getirmek için Sorgun Mükremin Gölet'i çevresinde çevre temizliği yaptık. Sağlıklı yaşamak için çevremizi temiz tutmalıyız. Bunun için çevre temizliğine hem kendimiz uymalı hem de başkalarını bu konuda uyarmalıyız. Çöpünü yere atma, geleceğini kirletme! Emeğinize sağlık gençler” dedi.

Uğuz, “Gönüllü gençlerimiz ile birlikte etkinlik düzenledik. Sorgun Gençlik Derneği olarak, doğadaki çöpleri temizleyerek çevre için bir fark yarattık ve birlikte gezegenimiz için önemli bir sorumluluk aldık. Doğa'da piknik sonrası etrafa saçılan ambalaj ya da poşetlerin rüzgârın etkisiyle uçması, içilen pet su şişeleri, kırılan cam şişeleri ve daha fazlası çevremiz için yüzyıllarca süren tehlike anlamına geliyor. Çoğu insan kaynaklı olan çevre kirliliği sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak ve bizleri, dünyamızı ve tüm canlıların geleceği için düşünceye sevk ederek önlem almaya yönlendirmek için çevreye özel etkinlikler düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bugünde gönüllülerimiz ile birlikte etkinlikler düzenledik. Bu günde bizlerde çevremiz için, geleceğimiz için çevremizi temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yine Aynı Manzara”

Daha öncede gölet etrafında çöp temizleme etkinliği düzenlediklerini ifade eden Uğuz, “Daha önce burada çok fazla çöp temizlemiştik. Ama maalesef tekrar geldik ve yine aynı manzarayla karşılaştık. Şişeler, poşetler ve doğaya bırakılmış bir sürü atık. Oysa unutmamalıyız; başka Yozgat yok, başka dünya yok! Lütfen çöplerinizi yere değil, çöp kutusuna atın. Doğayı kirletmek kolay, ama temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Hadi gelin, hep birlikte doğamızı koruyalım” şeklinde konuştu.