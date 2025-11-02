Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak ve topluluk önünde kendilerini daha etkili ifade edebilmelerini desteklemek amacıyla “Etkili Sunum ve İletişim Teknikleri” eğitimi düzenledi. Etkinlikte katılımcılar, hem teorik hem uygulamalı eğitimlerle iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Konuşma ve Sunum Pratiği Kazanıldı

SORGED tarafından yapılan açıklamaya göre eğitim boyunca gençler;

Sunumun temel unsurlarını,

Etkili iletişimin altın kurallarını,

Beden dilinin iletişimdeki önemini,

Sunum hazırlama tekniklerini,

Sahne heyecanını kontrol etme yöntemlerini öğrendi.

Katılımcılar, grup çalışmaları ve rol canlandırmalarla aktif şekilde yer aldı. Ayrıca “Etkili Sunum Nedir?” başlıklı kısa video çalışmasıyla öğrendiklerini pekiştirdiler.

İletişim Becerileri Güçlendi

Eğitimin sonunda katılımcıların hem bireysel hem takım çalışması kapsamında sunum yapma becerilerinde önemli gelişmeler gözlemlendi. SORGED yetkilileri, gençlerin topluluk karşısında daha özgüvenli, etkili ve profesyonel iletişim kurma becerileri kazandığını belirtti.

PROF. DR. Zülfiye Acar Şentürk'e Teşekkür

Sorgun Gençlik Derneği, eğitime katkı ve desteğinden dolayı Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e teşekkür etti.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Gençlerle paylaştığı bilgi, deneyim ve ilham verici bakış açısı, eğitimimize büyük değer kattı.

Hocamıza nazik ilgisi, samimi yaklaşımı ve gençlerin gelişimine sunduğu katkılar için teşekkür ediyoruz.”

SORGED yetkilileri, gençlerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

“Amacımız; gençlerin hem kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini hem de toplum içinde aktif, üretken bireyler olarak yer almalarını sağlamak” ifadeleriyle dernek, yeni eğitim programlarının da planlandığını duyurdu.