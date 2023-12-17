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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "İş Dünyasına Geçiş Atölyesi: Kariyer Planlama" eğitimi düzenlendi.

Atölye ile katılımcıların, kendini anlama, kariyer hedeflerini belirleme, becerileri gözden geçirme ve doğru kariyer seçeneklerini arama süreci hedeflendi.

Eğitim ile alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Katılımcılar, kariyerinde hedef belirleme ile daha da başarılı olabileceklerini, kısa vadeli (bir yıl içinde) ve uzun vadeli (beş ila 10 yıl arasında) kariyer hedeflerini nasıl yapabileceklerini öğrendiler.

Katılımcılar, Güçlü ve zayıf yönlerini belirledi. Atölye ile katılımcılar, öncelikle hangi noktada olduğunu, güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu belirledi. Ayrıca yeteneklerini, sahip olduğu yetkinliklerini değerlendirmeleri oldukça önemli olduğunun farkına varan katılımcılar, gelişim alanlarını bulup ona göre kendine yatırım yapabilmek için 1-3 ve 5 yıllık kariyer planlamaları yaptılar.

Atölye ile katılımcılar, kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleme, kariyerleri için eğitim ve öğretim gereksinimlerini belirleme, bir iş arama stratejisi geliştirme, potansiyel işverenleri belirleme, CV oluşturma, özgelecek yazmayı öğrendiler” ifadelerini kullandı.