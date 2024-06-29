Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) vatandaşları kanser hakkında bilgilendirdi.

Gönüllüler tarafından farkındalık oluşturmak için vatandaşlara kurdele dağıtıldı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz şunları söyledi: “Bugün gençleri ve toplumu kanser hakkında bilgilendirmek için sunum yaptık. Bireyleri kanser hakkında bilgilendirmek ve onları motive etmek için sorular sorup bez çanta hediye ettik.

Farkındalık oluşturmak için insanlara kurdele renklerin anlamını ve kanserin genetik olduğunu ve nasıl korunmamız gerektiğini konularında sorular sorduk ve bilgilendirdik. Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünerek diğer doku ve organlara yayılıp onları istila etmesiyle ortaya çıkan geniş bir hastalık grubudur. Bilinen 200’den fazla kanser türü vardır ve hızlı büyüyen kanser hücreleri tümörlere sebebiyet vererek vücudun düzenli işleyişini de engeller.

Hücrelerin hızla büyümesi sonucu meydana gelen iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz (premalign) tümörler söz konusudur. İyi huylu tümörler genellikle diğer dokulara yayılmaz ve tehlike oluşturmaz. Ancak kötü huylu tümörler, metastaz adı verilen vücudun diğer dokulara ve organlarına yayılmasıyla kişide hayati tehlike meydana getirebilir. Prekanseröz (veya premalign) ise kansere dönüşebilecek (veya gelişmesi muhtemel) anormal hücreleri içeren durumu tanımlar. Yaygın görülen ve ölümcül olabilen kanser türleri akciğer, lenf, lösemi prostat, meme ve kolon kanseridir.”