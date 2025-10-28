Sorged Eğitim Düzenleyecek!

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitimin, gençlerin kendilerini doğru, etkili ve özgüvenli bir şekilde ifade etmelerini sağlamak amacıyla planlandığını belirtti.

Uğuz yaptığı açıklamada, “Eğitimde, katılımcılara etkili iletişim yöntemleri, beden dili ve diksiyon, topluluk önünde konuşma teknikleri ile sunum hazırlama ve sunma becerileri konularında bilgi ve pratik kazandırılacak. Eğitimin gençlerin hem akademik hem de profesyonel yaşamlarında iletişim becerilerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Eğitimin detaylarından bahseden Uğuz şunları söyledi: “Eğitmen: Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk. Tarih ve Saat: 1 Kasım Cumartesi, 10.00–17.00. Katılımcı yaşı: 17–26 yaş aralığı. Kontenjan: 25 kişi (erken başvuru önerilmektedir). Ücret: Eğitim ücretsiz. İmkanlar: Yozgat Merkez’den ücretsiz servis, öğle yemeği ve çay-kahve araları dernek tarafından karşılanacak. Belge: Atölye sonunda tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecek.”

Gençleri eğitime başvurarak kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirmeye davet eden Uğuz, “Kendini ifade etme becerini geliştirmek, topluluk önünde daha etkili konuşmak ve güçlü bir iletişim kurmak isteyen tüm gençlerimizi eğitime bekliyoruz” ifadelerini kullandı.