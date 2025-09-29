Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe katılan gençler, hem temiz havanın tadını çıkardı hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

SORGED tarafından organize edilen yürüyüşte gençler, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Katılımcılar, milli parkın doğal güzellikleri eşliğinde yürüyerek hareket etmenin faydalarını deneyimledi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Doğayla iç içe olduğumuz bu etkinlikte, sadece temiz hava almanın ve manzaranın tadını çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda hareket etmenin sağlığımız üzerindeki faydalarını da deneyimledik” dedi.

Sağlıkla Yaşamın Önemi Hatırlatıldı

Her yıl 16–22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, şehirlerde sürdürülebilir ulaşımı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor. SORGED tarafından düzenlenen yürüyüşte gençlere hem sağlıklı yaşamın önemi hatırlatıldı hem de doğayla bağ kurma fırsatı sunmayı amaçladı.