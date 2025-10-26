Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), gençlere yönelik uluslararası fırsatlar sunan önemli bir projeye daha imza attı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve SORGED koordinatörlüğünde yürütülecek Erasmus+ KA151 projesi için hibe sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Projenin Hedefleri Neler?

Projeyle, Erasmus+ programı kapsamında Gençlik Değişimleri ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleri gerçekleştirilecek. Açıklamada, bu faaliyetlerden 120 gencin doğrudan yararlanacağı ve gençlerin kişisel, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanacağı belirtildi.

SORGED yetkilileri, projeyle gençlerin yeni kültürleri tanıma, uluslararası dostluklar kurma ve farklı deneyimler kazanma fırsatına sahip olacağını vurguladı. Açıklamada, “Yeni kültürler, yeni dostluklar, yeni deneyimler seni bekliyor!” ifadeleri yer aldı.

Gençler İçin Büyük Fırsat

Proje kapsamında, gençler farklı ülkelerden akranlarıyla bir araya gelerek, kültürel etkileşim ve sosyal öğrenme süreçlerine katılacak. Ayrıca gençlik çalışanları için düzenlenecek hareketlilik faaliyetleri, eğitim ve deneyim paylaşımı imkânı sunacak. Bu sayede hem bireysel gelişim desteklenecek hem de gençlik alanındaki profesyonellerin kapasitesi güçlendirilecek.

SORGED, açıklamasında, gençlerin ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlayan projelerin önemine dikkat çekti.

Dernek, “Her fırsat, gençlerimizin ufkunu açacak ve onların sosyal, kültürel ve mesleki becerilerini artıracaktır. Bu proje ile Sorgun’un gençleri, uluslararası arenada güçlü bir deneyim kazanacak” ifadelerini kullandı.

Projenin Önemi

Erasmus+ KA151 projesi, gençlerin yurt dışı deneyimlerini artırması, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. SORGED yetkilileri, projeye katılacak gençlerin kazanımlarının sadece bireysel gelişimle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda yerel ve ulusal gençlik çalışmalarına da katkı sağlayacağını ifade etti.