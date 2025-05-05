Katılımcılar, Canva uygulaması üzerinden sosyal medya gönderileri, afişler, broşürler, sunumlar ve basit web sayfaları tasarlamayı öğrendi. Eğitimde ayrıca renk uyumu, yazı tipi seçimi ve yerleşim teknikleri gibi dijital tasarımın temel unsurları da ele alındı.

Her katılımcı kendi özgün tasarımını oluşturdu. Eğitim sonunda katılımcıların tamamı “Ben de tasarlayabilirim” diyerek süreci başarıyla tamamladı.

“BİRLİKTE ÜRETMENİN KEYFİ BİR BAŞKA”

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitim sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün birlikte yaratıcılığın kapılarını araladık. Canva ile dijital tasarım dünyasına ilk adımımızı attık. Artık tasarım yapmak birkaç tık uzağımızda” ifadelerini kullandı.

Programın eğitmenliğini üstlenen Salih Aksoy’a teşekkür eden Uğuz, gençleri ilerleyen dönemde düzenlenecek yeni ve yaratıcı eğitimlere davet etti.