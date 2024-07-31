Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Araştırmaya Dayalı Gençlik Politikaları" toplantısına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Araştırmaya Dayalı Gençlik Politikaları" projesi kapsamındaki toplantı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu'nun ve Türkiye'deki gençlik sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik Politikasının yenilenme sürecinde SORGED olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.