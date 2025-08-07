Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Sorgun Festivali (SORFEST) kortej yürüyüşü ile start verdi.

Kardeşlik Çeşmesi önünden başlayan ve Şakir Efendi Meydanı’nda tamamlanan yürüyüşe festival alayı, modifiye araçlar, atvler ve motosiklet grupları katıldı.

Festival çerçevesinde geniş bir alana kurulan çocuk oyun alanları, el emeği ve yöresel ürünlerin olduğu stantlar ise erken saatlerden gün sonuna kadar vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

Kortejde konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci "Bu yıl dördüncü Sorfest’i düzenliyoruz.

Sorgun yine her zamanki gibi kalabalık. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Zaten Sorgun Yaz Festivalinin amacı da bu. Mümkün olduğu kadar dışarıdan buraya misafir girişi sağlamak, burada bir ekonomik canlılık meydana getirmek ve aynı zamanda buradaki hemşehrilerimizin de güzel vakit geçirebileceği 3-4 günü onlara sunabilmek amacımız. Tabii gurbetçi hemşehrilerimiz var onlar da dört gözle Sorgun Festivalini bekliyorlar.

Birkaç gündür Modifiye Araç Şenliği, Balık Turnuvası ve sonrasında yöresel lezzetlerle alakalı etkinliklerimizle birlikte Cuma gününden itibaren konserlerimiz başlayacak. Bu sene yine çok güzel birbirinden iyi sanatçılarımız var. Halk nazarında sevilen sayılan sanatçılarımız var. Sorgun’a dördüncü yaz festivali hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Festivalde yer alacak sanatçılar ise 8 Ağustos’ta Eypio ve Gülden, 9 Ağustost’ta Hayko Cepkin, 10 Ağustos’ta Atilla Yılmaz ve Merve Özbey olarak duyuruldu.