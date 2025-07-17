Sony, Finlandiya’daki akıllı telefon satışlarına tamamen son buldu. Xperia serisi içinde olmak üzere hiçbir model artık ülkede satışta olmayacak. Cihazın bazı kullanıcılarında gerçekleşen ani kapanma, tekrardan başlamama ve donma gibi ciddi sıkıntılar sebebiyle önce Japonya’da askıya alınan satışlar, şu an ise küresel ölçekte geçici biçimde durduruldu.

Sorunun nedeni hâlâ netleşmemiştir. Fakat donanımsal hatadan dolayı ihtimali düşünülüyor.

Veri Kaybı Çözümü

Bu süreçte kullanıcıların veri kaybı yaşamamaları için cihazlarını yedeklemeleri öneriliyor. Geçici çözüm ise güç ve ses açma tuşlarına birlikte 20 saniye basarak yeniden başlatma yöntemi söyleniliyor.